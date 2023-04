La Via Crucis in città, «Per essere rigenerati dallo Spirito Santo»

Venerdì Santo: la benedizione del vescovo Gianfranco De Luca in piazza Duomo

TERMOLI. Dopo il momento della lavanda dei piedi del giovedì Santo, seguito dalla preghiera dinanzi gli altari della reposizione - che ricordava gli ultimi momenti di Gesù su questa terra - viene ricordato con il venerdì Santo, il momento della passione e del dolore sofferto dal Signore per tutta l’umanità. Un dolore che è stato nuovamente rivissuto con la via Crucis che si è tenuta per le strade della nostra città. Uno dei momenti più sentiti dai fedeli.

Quattordici stazioni che hanno rammentato il dolore del figlio di Dio: dalla condanna a morte, fino alla deposizione di nostro Signore nel sepolcro. Momenti molto toccanti e soprattutto seguitissimi nella nostra città, grazie ad una lunga fila di fedeli che ha seguito in religioso silenzio la processione. La stessa è stata accompagnata da canti, preghiere e momenti del ricordo della passione che hanno fatto da cornice al passaggio del Cristo morto e dell’Addolorata.

Presenti rappresentanti istituzionali, le forze dell’ordine, il vescovo Gianfranco De Luca che ha guidato la processione, assieme ai sacerdoti del presbitero diocesano e le associazioni di volontariato.





Il percorso si è snodato dalla chiesa di Sant’Antonio, fino alla Cattedrale, come ogni anno.

Nonostante il clima poco piacevole; il freddo anomalo di questo mese non ha fermato la fede dei termolesi, che si sono riversati per le strade cittadine per pregare sentitamente e partecipare a questo momento significativo.

La benedizione finale del vescovo, sempre commovente, ha parlato di come tra noi e Gesù ci sia una sintonia cercata prima di tutto da lui e donata a ciascuno di noi. Questa consapevolezza ci porta a cogliere una verità, attraverso le parole della preghiera di San Paolo VI.

Ne riportiamo una parte di questa meravigliosa preghiera: “O Gesù, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre. Per diventare con te che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi. Per essere rigenerati dallo Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro della verità”.

