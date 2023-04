Diga del liscione, il livello rimane stabile a -11metri

GUARDIALFIERA. Nonostante il prolungato periodo di siccità, a marzo il livello dell'acqua nell'invaso della diga del Liscione, nella zona di Guardialfiera, è rimasto pressoché invariato rispetto al mese di gennaio: 11 metri al di sotto di quello massimo assoluto.

È quanto emerge da una rilevazione dell'azienda speciale regionale 'Molise Acque' effettuata il 31 marzo.

L'invaso e diga di Occhito, al confine tra Molise e Puglia fa invece segnare oggi, in base ad una rilevazione del consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, una disponibilità idrica di quasi 211 milioni di metri cubi di acqua, uno in meno rispetto ad un anno fa. (ANSA).