Psr Molise: nuovi incontri sul territorio

MONTENERO DI BISACCIA. Prosegue a pieno ritmo il ciclo di incontri territoriali organizzati dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise, con nuovi appuntamenti per illustrare le opportunità Completamento di Programmazione per lo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2023/2027.

Nello specifico i prossimi incontri si terranno ad Agnone, martedì 11 aprile alle ore 19 nella sala della Comunità Montana Alto Molise; a Montenero di Bisaccia, mercoledì 12 aprile alle ore 18:30 nella sala consiliare del Comune; ad Isernia, giovedì 13 aprile alle ore 19 nei locali della Camera di Commercio.

“Abbiamo calendarizzato una serie di appuntamenti per coprire in modo capillare tutto il territorio molisano; con il coordinatore dell’Assistenza Tecnica del Psr Molise, Pierluigi Milone, presenteremo le principali Misure del nuovo programma, le priorità, gli strumenti a disposizione degli imprenditori agricoli per migliorare la propria attività e contribuire allo sviluppo rurale della nostra regione”.

Per restare aggiornati sui prossimi incontri territoriali è possibile consultare il sito del Psr Molise all’indirizzo: psr.regione.molise.it