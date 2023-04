Movida pasquale, abbandoni e inciviltà, la Colaci all'attacco: «Profondamente delusa»

TERMOLI. Dell’intervista con l’assessore all’Ambiente Rita Colaci sicuramente uno dei passaggi cardine era stato quello del contrasto all’inciviltà, fenomeno tutt’altro che regressivo, purtroppo, sul territorio cittadino.

Come dimostrano anche alcuni esempi diretti, poco edificanti, che la stessa componente della Giunta Roberti ha tenuto a stigmatizzare.

E gli incivili si sa non danno tregua. La movida termolese pure e così, corso Nazionale, questa mattina si presentava come un tappeto di rifiuti.

Nelle parole della Colaci si legge, proprio, la delusione e il forte scoraggiamento di fronte a gesti come questi.

«Ecco la situazione di Termoli nonostante tutto il nostro lavoro. Ci vuole l’esercito altro che guardie ambientali. Fanno letteralmente pietà, poi è colpa nostra o della Rieco Sud.

Sono profondamente delusa mi chiedo dove sia finito il rispetto per il prossimo, la città in cui viviamo e la casa di tutti e dovremmo averne cura, Termoli "Perla dell'Adriatico" dovrebbe essere un esempio di civiltà e rispetto di tutto il territorio Molisano all'insegna del decoro urbano e dell'ambiente e di chi per quattro anni si è impegnato in un continuo e faticoso lavoro, la struttura Ambiente del comune ci ha messo il cuore e l'anima per raggiungere una serie di obiettivi e tutelare tutti i cittadini ma ancora questa mattina, all' indomani del Venerdì Santo, serata di riflessione e condivisione, non di Pasquetta, il centro della nostra cittadina è il risultato vergognoso di abbandoni e bivacchi senza regole e senza rispetto nei confronti di tutti coloro che desiderano vivere la nostra meravigliosa cittadina con orgoglio e che sono abituati al rispetto delle regole e alla collaborazione».

Galleria fotografica