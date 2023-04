Contro le auto in divieto di sosta, «Processione o gimkana?»

TERMOLI. Dopo la reprimenda dell’assessore all’Ambiente Rita Colaci sull’inciviltà manifesta di chi “sporca” la città di Termoli, giunge quella contro le soste selvagge, in piena processione, della presidente della Casa dei Diritti, Laura Venittelli. Sfogo social che mette il dito nella piaga di un fenomeno ricorrente in centro, già al centro di un recente atto ispettivo del Movimento 5 Stelle in Comune.

«Processione del Venerdì Santo. In tante città la processione rappresenta un momento di incontro di tutta la comunità.

Nella mia città, Termoli, ieri la processione del Venerdì Santo si è trasformata nella gimkana dei fedeli, dei prelati, del vescovo, delle statue di Gesù Cristo e dell'Addolorata, del signor sindaco, delle forze dell’ordine, tutti costretti a destreggiarsi per evitare le diverse autovetture parcheggiate sul lato sinistro di corso Umberto, in evidente divieto di sosta. Per prendere il caffè è ovvio che non si possono percorrere tanti metri a piedi! La mia riflessione è: ma possibile che ciò avviene in giornate così particolari, quando “vi è la certezza (e mi rivolgo all’automobilista in divieto) che davanti alla fila di macchine in divieto passeranno: i Vigili urbani, il sindaco, il vescovo, tutti (o quasi tutti) i preti di Termoli e quei poveri fessacchiotti di noi fedeli impegnati, anziché a pregare, ad evitare di finire sull’autovettura parcheggiata in mezzo alla strada, nel bel mezzo del percorso della processione? E ancora: ma possibile che tutto ciò avvenga nella totale indifferenza di tutti! Beh, non voglio pensare a chi ha simili responsabilità ma è ovvio che se le regole non le fai rispettare poi non puoi neppure invocarle! E mi fermo qui!»