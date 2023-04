Il messaggio di Pasqua del vescovo De Luca: «Gesù ci ha insegnato che ognuno di noi vale la sua vita»

Intervista al vescovo Gianfranco De Luca in occasione della Santa Pasqua

TERMOLI. Una intervista di Pasqua a sfondo speciale, quella che ci ha concesso, sempre con grande cortesia e disponibilità, il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, che al culmine della Settimana Santa, lancia un messaggio rivolto a chi vive nel quotidiano situazioni non facili e in cui la fede assume una rilevanza davvero profonda.

«Auguri di una Santa Pasqua soprattutto a quelle famiglie che hanno dei figli con disabilità. Ho colto la loro dedizione, sia dei papà che delle mamme, in modo diverso ma con devozione profondissima.

Gesù ci ha insegnato che ognuno di noi vale la sua vita, per cui ognuno di noi va rispettato. C’è qualcuno che, però, somiglia di più a Gesù, perché ci mettono in contatto e ci fanno capire fino a che punto Dio ci ama.

Per la Pasqua, un augurio che possiamo fare è quello che ci riguarda personalmente, e parte dallo sguardo su come Dio si comporta con noi. Al male risponde con il bene. Al male non risponde con il male, ma quel male l’ha fatto suo e lo ha trasformato in amore. Questo dà speranza all’uomo altrimenti dovremmo dichiarare il fallimento totale. Il fatto che al male è stato risposto con il bene, significa che questo amore ha trionfato nella Resurrezione di Gesù, e ci induce a sperare. Tutto questo diventa un invito. Ognuno di noi nel proprio piccolo, in casa, con i vicini di casa, nel lavoro e così via, può rispondere al male che riceve con il bene.

Questo Gesù dice ed è tipico del cristiano, il perdono, la misericordia che abbiamo ricevuto, proprio perché l’abbiamo ricevuta possiamo donarla agli altri».

Il vescovo declina il concetto fondamentale di umiltà. «Questo è lo stile della chiesa, lo stile di Dio, perché Dio ha creato tutto ma si è tirato indietro perché rispetta la nostra libertà.

È lo stile di Gesù che nel Vangelo non dice mai “devi” ma “se vuoi”, perché è un appello alla libertà. Questo è l’atteggiamento che la chiesa deve avere, accoglienza e rispetto della libertà dell’altro. Mettersi a servizio perché l’umiltà significa non solo un’assenza ma anche un’accoglienza del servizio presso gli altri».

«Lo dobbiamo imparare tutti. Uscire dalla logica di questo mondo, che è la logica del potere, del dominio ed entrare nella logica del servizio come ci dice Gesù, “Se io che sono il Signore e maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Imparate da me”. Questo è il senso profondo.

In questo dobbiamo crescere, non dobbiamo guardare più nessuno dall’alto in basso, non siamo noi che dobbiamo essere ascoltati ma dobbiamo ascoltare. Dobbiamo metterci in ascolto e aiutare gli altri. È proprio dall’incontro che può scattare qualcosa di nuovo, una comprensione nuova».