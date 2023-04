A 30 anni dall'assassinio dell'ex sindaco Carmine Troilo

SAN MARTINO IN PENSILIS. E' stato commemorato stamani, al comune di San Martino in Pensilis, l'ex sindaco Carmine Troilo, che venne assassinato 30 anni fa.

«A Carmine Troilo

09/04/1993-09/04/2023.

Un caro saluto alla famiglia di Carmine Troilo, ai cari Ninetta, Peppino e Antonella, a tutti gli amici, a quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato, ai suoi amministratori, al nostro parroco Don Nicola, al Comandante Scioli e a tutti i presenti.

Oggi il Comune di San Martino lo ricorda a trenta anni dalla sua uccisione.

Dal 9 aprile 1993 per me, ma, credo per tutti i sanmartinesi, la Pasqua, oltre l’alto valore cristiano, evoca un senso di tristezza e di profondo rammarico.

L’omicidio di Carmine Troilo, del Sindaco di San Martino, il 9 aprile 1993, appena concluso il rito del Venerdì Santo, ha segnato un momento indelebile della nostra storia collettiva e di quella mia personale.

È stata una incommensurabile tragedia.

Condivido e faccio mio il ricordo di Carmine Troilo espresso con poche e semplici parole dall’Avv. Franco Cianci: “Carmine era un grande esempio di vita famigliare, di bontà, di struggente amore per il figlio, di vita politica, civile e amicale”.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui nel 1990, per l’organizzazione della corsa dei carri.

Per questo, ho avuto anche il privilegio, seppur per un breve periodo, di frequentare casa sua.

Per la prima volta vedevo un Sindaco da vicino e vedevo come quella responsabilità fosse così totalizzante. Come anche la sua vita privata, dalle cose più piccole a quelle più grandi, fosse diventata di pubblico dominio.

Come la sua famiglia, proprio per via della carica, fosse in qualche modo costretta al sacrificio rinunciando a un marito e un padre, votato a un interesse più alto, quello del bene di tutti: per il “Comune”.

Nel contempo, vedevo anche la dignità, la fierezza e l’altruismo con cui quel sacrificio veniva sopportato, consapevoli di condividere un uomo con idee e energie utili all’amata comunità di San Martino.

Nessuno poteva nemmeno immaginare che quella fascia tricolore, che Carmine Troilo era così fiero di indossare, sarebbe costata così tanto e sarebbe stata restituita intrisa di sangue.

Al di là del gesto compiuto da una mente malata e omicida, il suo è stato il sacrificio di un uomo, Sindaco, a capo di una comunità che aveva smarrito la strada.

Quella stessa strada che da mille anni percorre per affermare principi e valori su cui fonda la sua stessa esistenza.

Su quella strada non vi è ragione che giustifichi il male.

Niente che possa essere anteposto al rispetto della dignità degli uomini.

È la strada del lavoro, del rispetto reciproco e della moderazione. Regole che vengono da lontano e che sono il collante di una comunità di uomini e donne che vuole definirsi tale.

Questo è San Martino!

Oggi, a distanza di trenta anni da quell’efferato crimine, noi abbiamo bisogno di parlare con parole chiare per ribadire la sacralità delle Istituzioni e delle regole condivise su cui esse poggiano; senza di esse vi è solo barbarie.

Oggi, abbiamo bisogno di credere che l’obiettivo comune degli amministratori pubblici non può che essere quello del miglioramento della condizione di vita di tutti i cittadini.

Non può esserci spazio per l’odio e la prevaricazione.

Lo affermava Carlo Luigi Sassi, Sindaco di San Martino in Pensilis dal 1886 al 1891, nel suo discorso di commiato dal Consiglio Comunale tenuto il 17 settembre 1891: “… l’amministrazione municipale deve essere una famiglia, una grande famiglia, in cui devono battere tanti cuori come un cuore solo: quello dell’amore per il bene pubblico. Non v’è cosa che più rovini un paese quanto quella lotta di personalità. Coloro che dicono: la verità e la vita stanno nella lotta, applicano un principio giusto a fatti ingiusti ……. La vita e la verità stanno nell’armonia e nel rispetto reciproco tra gli uomini …”

Questa è la strada.

Lo dobbiamo a Carmine Troilo, a quello che è stato, al suo sacrificio e alle sofferenze dei suoi cari.

Oggi, il sindaco e la Comunità di San Martino si inchinano alla memoria di Carmine Troilo e alle sofferenze dei suoi familiari».

Galleria fotografica