Pasqua più fredda del Natale anche sulla costa

TERMOLI. Venti non molto sostenuti, ma pioggia insistente, quella che nelle ultime ore sta caratterizzando il meteo di Pasqua sulla costa termolese.

Le previsioni, d'altro canto, non promettevano nulla di buono per questo ponte e non a caso nelle quote più elevate dell'entroterra è persino ricomparsa la neve. Un clima che induce a stare in casa, almeno oggi, al di là di chi ha prenotato nei locali.

Un trend che dovrebbe proseguire anche nel pomeriggio. La stazione meteo Difesa Grande pone temperature al di sotto degli 8 gradi, quindi il freddo non manca. Per il giorno di Pasquetta il maltempo è previsto nelle prime ore della giornata, ma poi dovrebbe stabilizzarsi.

In un raffronto delle temperature che ha realizzato il portale 3bmeteo, è stato evidente come la Pasqua 2023 sia più gelida dello scorso Natale, a conferma di come il clima sia ormai un fattore imprevedibile.

Come sempre, ringraziamo l'inviato speciale a Piè di Castello, Gianluca Polverigiani, per le immagini puntuali.

Galleria fotografica