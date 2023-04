“Esserci Sempre”, la cerimonia per i 171 anni della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. Mercoledì 12 aprile 2023, a Campobasso, avrà luogo la celebrazione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia, anche quest’anno improntata al tema “Esserci Sempre”.

Alle ore 9, nei pressi della lapide dedicata alla Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ubicata presso l’ingresso della Palazzina della Direzione della Scuola Allievi Agenti, sarà deposta una corona in onore dei Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto di Campobasso.

Alle ore 10.30, presso l’Aula Magna di ateneo dell’Università degli Studi del Molise, si terrà la cerimonia celebrativa dell’Anniversario, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, nel corso della quale saranno illustrati i risultati delle attività svolte dalla Polizia di Stato nella provincia di Campobasso nell’ultimo anno e consegnate alcune ricompense al personale distintosi per particolari meriti di servizio.

In concomitanza allo svolgimento della cerimonia celebrativa, dalle ore 9.30 in Piazza Gabriele Pepe, saranno poste in essere a favore della cittadinanza alcune iniziative dei Reparti Speciali della Polizia di Stato. Nell’occasione sarà allestito un gazebo espositivo a cura del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ed uno stand informativo dell’Associazione “DonatoriNati” per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue.