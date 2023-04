Spiaggia deserta ma locali pieni anche sul mare, colpo di coda della Pasquetta

TERMOLI. Colpo di coda della Pasquetta sulla costa molisana. Come effettivamente avevano disegnato le previsioni meteo, in corso di giornata temperature in risalita e cielo che ha lasciato spazio anche a un sole che, mitigato dalle nubi, ha fatto risalire la temperature oltre i 13 gradi.

Vento sempre sostenuto, che in assenza della pioggia dopo la scroscio di inizio mattina, determina i maggiori disagi. Segnata anche la raffica più intensa del mese, a 64,4 km/h, secondo la rilevazione della stazione meteo di Difesa Grande.

Un clima che ha reso le spiagge deserte e i gazebo esterni vuoti proprio per il forte vento, ma il clima bizzarro di Pasquetta non ha causato defezioni e i locali, sia in città che sul mare, sono stati pieni.

