Sanità molisana, i sindaci manifesteranno a Roma il 18 aprile

TERMOLI. Sono trascorse alcune settimane da quando i sindaci riuniti nella Conferenza regionale della sanità hanno lanciato un documento di rilancio del comparto, assieme all'idea della manifestazione da organizzare a Roma. Era il 20 marzo scorso.

Ebbene, secondo quanto reso noto dal presidente Daniele Saia, che rappresenta i 136 comuni del Molise, la trasferta sarà effettuata il prossimo 18 aprile, tra due martedì, per intenderci.

«È convocata per il giorno 11 aprile 2023 alle ore 15 presso Palazzo Magno sede della Provincia di Campobasso nella sala Giunta una conferenza stampa per illustrare le finalità della manifestazione voluta dalla Conferenza dei sindaci in sostegno della Sanità Molisana», l'annuncio del primo cittadino agnonese.