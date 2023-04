Irrigazione in basso Molise, anticipata la sospensione del flusso idrico

BASSO MOLISE. Campagne “rigenerate” dall’ultima ondata di maltempo, fortunatamente, visto che i problemi derivanti dalla condotta che dal Liscione alimenta l’irrigazione nel basso Molise sono ancora di là dall’essere risolti. Anzi, è stato modificato il cronoprogramma per la riparazione del guasto significativo che si è venuto a creare all’adduttore del Liscione, quello che porta l’acqua del Biferno, all’uscita della diga di Guardialfiera, nelle campagne del basso Molise servite dalla rete di Bonifica e allo stesso Cosib.

In prima battuta, dopo la rottura del “pezzo” avvenuta ormai due domeniche fa, era stata preannunciata l’interruzione dell’erogazione idrica dall’invaso del Liscione dal 17 aprile al 7 maggio, come riportato anche dal Consorzio di Bonifica “Trigno e Biferno”: «Molise acque ha comunicato che, a causa dei lavori di riparazione dell’adduttore irriguo industriale Liscione nel tratto “vasca di carico – vasca partitore Cigno” in agro del comune di Larino alla contrada “Parco”, sarà sospeso completamente il flusso idrico dal 17.04.2023 al 07.05.2023». Nel giorno di Pasqua, è stata diramata con cui è stata anticipata già alla stessa giornata del nove aprile l’avvio della chiusura dell’erogazione idrica, operazione a cui comunque per andare a regime occorre qualche giorno.

Come aveva anticipato il vicepresidente della Coldiretti Molise, Adamo Spagnoletti, anche segretario del Patto di sindacato del Consorzio stesso.

Lo stesso commissario del Consorzio di via Cairoli, Fabio Rastelli, ne ha dato notizia ai consorziati, attraverso la pubblicazione della nota a firma del direttore Carlo Tatti: «Contrariamente a quanto previsto, a causa di ulteriori improvvise rotture lungo la condotta riscontrate nella mattinata di domenica si comunica che viene chiuso il flusso idrico nell’adduttore irriguo per poi procedere, una volta terminata la fase di svuotamento, alla immediata riparazione delle perdite rinvenute».