«Siamo perseguitati dall'Europa», l'armatrice Fulvia Verlengia a Quarta Repubblica

TERMOLI. «I miei pescherecci perseguitati dall’Europa». Con questo titolo emblematico, nella serata di ieri, su Rete 4, nella trasmissione televisiva di attualità “Quarta Repubblica”, il noto anchorman e giornalista Nicola Porro ha intervistato l’armatrice termolese Fulvia Verlengia, dell’associazione Armatori Pesca del Molise.

La vertenza ittica, che Termolionline segue con puntualità, vede da anni la contrapposizione tra la flotta armatoriale italiane e la Commissione europea. Scelte che penalizzano la pesca nel Mediterraneo, diversamente da quanto accade nei mari europei Settentrionali, con riduzioni progressive dello sforzo di pesca, minori giornate in mare, a cui si aggiungono i problemi derivanti dal caro gasolio, che ha messo in ginocchio il comparto subito dopo l’emergenza Covid.

La Verlengia ha lanciato il guanto di sfida all’Europa, poiché ritiene che i dati posti alla base delle politiche ittiche e di tutela del mare branditi da Bruxelles non siano reali.

«Abbiamo ridotto le giornate di pesca da 250 a 130, la flottiglia ha perso il 60% delle imbarcazioni, abbiamo allargato le maglie della rete, non peschiamo sotto costa, stiamo attenti al novellame».

La Verlengia, proprietaria di tre pescherecci a Termoli, racconta come avvengono i controlli, dove è incappata in 3 chili e mezzo di pesce sotto taglia su 300 chili di pescato, sanzionata con 200 euro di multa e la perdita di tre punti su una specie di patente, che se accumula nove punti di penalizzazione viene a escludere qualsiasi sovvenzione, compreso il fermo biologico, per 3 anni. Questo, perché dei merluzzi erano di 10-11 centimetri in luogo dei 12 consentiti.

Inoltre, c’è da contrastare una concorrenza che proviene anche dalla sponda croata, che soprattutto incide nel medio Adriatico.

La battaglia campale ora è quella sulla progressiva eliminazione della pesca a strascico, ultima frontiera che vorrebbe imporre l’Unione europea.

In Italia parliamo di un impatto occupazionale di 60mila persone, tra equipaggi e armatori.