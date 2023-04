Il corteo tra piazza Duomo e il santuario: fedeli in marcia verso la Madonna a Lungo

Il pellegrinaggio alla Madonna a Lungo

TERMOLI. Con un occhio più al meteo di Pasqua e Pasquetta, probabilmente, il martedì è giunto quasi all’improvviso e quest’anno della Madonna a Lungo se ne è parlato poco.

Nella nostra pubblicazione di ieri sera che ha presentato l’edizione 2023 però, l’attenzione è stata significativa, a conferma di come questo rito, un pellegrinaggio da piazza Duomo al santuario, sia nel Dna della nostra comunità.

Un percorso di alcuni chilometri che giunge a metà strada tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, rinvigorito da nove anni, quando si è deciso di portare l’icona della Madonna con un corteo di fedeli che prende il via alle 6 del mattino e dopo 12 stazioni arriva sul sagrato del Santuario della Madonna della Vittoria, intorno alle 8, col vescovo Gianfranco De Luca a celebrare la prima messa.

Nell’immaginario collettivo, tuttavia, Madonna a Lungo non è soltanto sacro, ma anche pagano, con la gita fuori porta all’aperto, una volta attesissima, anche per l’opportunità di fare visita alle bancarelle.

Tradizione che non manca nemmeno nell’era dei perennemente connessi, con chi si diverte a giocare ancor oggi con la palla, che sia pallavolo o calcio.

Nel programma, che abbiamo diffuso ieri, alle 9.30 messa per tutti i defunti e “amici del santuario”. Altre celebrazioni alle 11, alle 16.30 con la benedizione dei bambini e alle 18 a chiusura della festa. Intenzioni di preghiera per la Chiesa, Papa Francesco, il vescovo e i sacerdoti della diocesi, per la pace nel mondo, per le famiglie, per i poveri e gli ammalati, per padre Luigi, per la Città di Termoli e i suoi amministratori, per ogni intenzione personale.

Galleria fotografica