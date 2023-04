«Noi cittadini abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo!»

TERMOLI. Giunge subito il commento da parte dei legali che hanno curato il ricorso contro il progetto del Tunnel a Termoli, sulla riqualificazione del centro storico.

«Noi cittadini abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo! La magistratura no! Ora tocca al Comune, alla Regione e ai politici dimostrare coerenza! Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Molise che ha ritenuto illegittimo il progetto del tunnel a Termoli per mancanza della valutazione di impatto ambientale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di ribaltare la decisione del Tar Molise ritenendo semplicemente inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva del comitato No Tunnel che ha avuto il coraggio di denunciare e di fare causa per la difesa del bene comune. Tanto è vero che solo grazie alla coscienza civica è venuto fuori che quest’opera, a differenza di quanto risulta dagli atti, necessità di via, come poi accertato e dichiarato anche dal Tar Molise. Sul punto il Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi ha serbato silenzio.

Adesso attendiamo le opportune decisioni della Regione e del Comune ben consapevoli che per realizzare l’opera necessità la valutazione di impatto ambientale a pena di illegittimità del progetto e dell’opera! Come cittadini denunceremo quanto accaduto alla competente procura della repubblica e alla corte dei conti per verificare ogni eventuale abuso e ogni responsabilità penale ed erariale! Noi non molliamo!», le dichiarazioni pubblicate dall’avvocato Enzo Iacovino.