Conosciamo la qualità dell’aria e impariamo a valorizzarla

CAMPOMARINO. Conosciamo la qualità dell’aria sul territorio e impariamo a valorizzarla.

Il 13 Aprile alle ore 18:30 presso Palazzo Norante verranno presentati risultati del monitoraggio della qualità dell’aria nel 2022 sul territorio di Campomarino. Saranno presenti in videoconferenza i responsabili del progetto Wiseair per condividere le analisi e riflettere insieme su come valorizzarle al meglio.

La buona qualità dell’aria sul territorio di Campomarino è un elemento di vanto che contribuisce ad incrementare la qualità della vita sul territorio, questo viene confermato dalle rilevazioni svolte dall’azienda Wiseair sull’intera annualità 2022.

L’evento organizzato dall’amministrazione ha l’obiettivo di condividere con i cittadini e gli enti di promozione turistica i risultati del monitoraggio e seguirà la seguente scaletta:

Introduzione dell'amministrazione;

Intervento dei responsabili Wiseair per presentazione del report semestrale;

Sessione di domande aperte con i partecipanti all'evento.

La partecipazione a questo evento è un’occasione importante per aumentare la consapevolezza del nostro comune sul tema della qualità dell’aria, avere una prospettiva chiara della situazione e capire insieme come promuovere al meglio questo elemento di valore.

Per maggiori informazioni sul progetto e sulla startup Wiseair: https://www.wiseair.vision