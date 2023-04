Punto nascita di Termoli, «Si torna sempre dove si è stati bene»

TERMOLI. «Si torna sempre dove si è stati bene». Con questo messaggio la famiglia Palmieri-Desiderio ha voluto rappresentare tutta la soddisfazione di aver contribuito a tenere in “vita” il codice L113, col benvenuto al piccolo Leonardo Antonio Palmieri. «Si torna sempre dove si è stati bene. E questa volta ancora di più». Naturalmente, al Punto nascita di Termoli. La testimonianza è di mamma Elisa Desiderio: «Lo scorso venerdì, 7 aprile 2023, all'ospedale di Termoli è nato il mio secondogenito Leonardo Antonio.

Esattamente un anno fa ho dato alla luce il mio primo figlio, ci tenevo a ringraziare innanzitutto tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo. Ostetriche, infermiere, Oss, sono state tutte eccezionali con me, premurose attente, semplicemente meravigliose. Non ricordo il nome di tutte, ma le ringrazio. Un ringraziamento speciale va al mio ginecologo, il dottor Thannus, che mi ha seguito come fosse un padre sempre gentile, attento e disponibile e alla mia dottoressa Fiadino che mi ha aiutata nel momento del parto.

Come nella prima gravidanza loro sono stati i miei angeli, alla santissima ostetrica Elvira che mi ha sostenuto, supportata e sopportata anche se è stato un travaglio breve (ma intenso); lei è stata un amore con me... e mi ha aiutata a dare alla luce Leo. A tutte le infermiere del nido che sono state eccezionali, una in particolare Cinzia. In poche parole, vi ringrazio dal profondo del mio cuore perché per la seconda volta è stata un’esperienza meravigliosa ed è stato anche merito di come mi sono sentita coccolata da ognuna di voi! Grazie di cuore. A tutti voi. Fiera che i miei principini siano L113».