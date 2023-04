Elezioni amministrative, le regole diramate dalla prefettura

CAMPOBASSO. Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

Propaganda elettorale. In vista delle elezioni amministrative indicate in oggetto, ed ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, si richiama, in merito, il contenuto delle circolari n. 18957 del 21/3/2023 e n. 24453 dell’11/4/2023, rinvenibili sul sito di questa Prefettura, alla Sezione Comunicazione — Elezioni 2023 — Propaganda Elettorale.

Nella stessa Sezione è altresì pubblicato l’Accordo di autoregolamentazione delle modalità di svolgimento della campagna elettorale, qui sottoscritto da partiti e movimenti politici il 31 agosto 2022, in occasione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022, sul cui contenuto, per quanto applicabile, se ne richiama egualmente l’attenzione.