Stop alla sosta selvaggia su corso Umberto, deroghe per gli orari scolastici

TERMOLI. Dopo l’ultima polemica sollevata persino durante la Via Crucis, l’amministrazione comunale interviene per mettere ordine su Corso Umberto.

E’ stata emanata una ordinanza a firma del dirigente Gianfranco Bove che introduce il divieto di sosta sul lato sinistro, partendo da piazza Garibaldi, eccezion fatta per gli orari di ingresso e uscita da scuola.

«In corso Umberto, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Garibaldi (piazzale della stazione ferroviaria) e l'incrocio con corso Nazionale, si registrano frequenti casi di presenza irregolare di autoveicoli sul lato ove non è consentita la sosta, con conseguenti problematiche alla circolazione veicolare. Ciò costituisce una grave criticità per una parte del centro cittadino caratterizzato, peraltro, dalla presenza di numerose attività commerciali e dal complesso scolastico Principe di Piemonte-Bernacchia. Per fronteggiare tali problematiche occorre prevedere per il tratto stradale in questione una più esplicita disciplina della circolazione veicolare.

Pervenuto il parere sulle possibili soluzioni da adottare, espresso per competenza dal Comando di Polizia locale con nota dell'11.04.2023». Per questo, è stato ritenuto opportuno, per motivi di pubblico interesse e per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, istituire sul lato sinistro di corso Umberto I, precisamente dall'incrocio con piazza Garibaldi e sino all'intersezione con corso Nazionale, il divieto di sosta e di fermata dalla mezzanotte alle ore 24, posizionando, quindi, in loco i cartelli.

Tuttavia, è opportuno derogare alla sola fermata negli orari di entrata ed uscita degli alunni della vicina scuola, disponendo quindi ai, sensi dell'art. 157 del Codice della strada, l'apposizione di una cartellonistica integrativa (mod. II 4 art. 83) con l'indicazione dei seguenti orari: 7:30-8:30, 12:30-13:30, 15:30-16:30».

Per questo si ordina che in corso Umberto I, sul lato sinistro, dal civico 2 all’intersezione con corso Nazionale, l’istituzione del divieto di sosta e di fermata permanente, dalla mezzanotte alle ore 24, ad eccezione nei giorni feriali (specifico nei giorni scolastici) per la sola fermata nelle fasce orarie (“7:30 – 8:30”, “12:30 – 13:30”, “15:30 – 16:30”), posizionati all’incrocio con via IV Novembre e con via Gioberti.