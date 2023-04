Tunnel, l'amministrazione comunale attende le mosse della ditta De Francesco

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti intervistato sul "Tunnel"

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver appreso della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso relativo al progetto del Tunnel, abbiamo contattato il sindaco di Termoli Francesco Roberti, per avere un suo commento a riguardo. Ci ha riferito che l'amministrazione avrebbe atteso le decisioni da parte della De Francesco costruzioni srl, impresa affidataria del project financing sul piano di riqualificazione del centro storico. Intervistato in occasione della cerimonia per la fondazione della Polizia, a Campobasso, il primo cittadino ha ribadito questo concetto, estendendo anche un pensiero afferente alle mutate condizioni di mercato delle forniture.

«Vedremo in questi giorni quali sono le richieste dell’impresa, perché sappiamo che negli ultimi anni c’è stato un aumento dei costi. E quindi verifichiamo se ci sono ancora oggi le condizioni per poter svolgere quell’intervento, quali sarebbero le richieste del proponente e quali saranno ciò che vorrà l’amministrazione, le condizioni che vorrà dettare. Si troverà una buona sintesi anche perché il finanziamento non va perso. E sulla base di questo vedremo cosa fare».