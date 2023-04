Laurea in medicina e chirurgia, al via le prove d'ammissione

CAMPOBASSO. Prove di ammissione – a.a. 2023/2024 – per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”.

Tante le novità introdotte da quest’anno per la selezione, che avverrà mediante partecipazione dei candidati al TOLC – MED erogato da CISIA in due diversi periodi, 1) primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023; 2) secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023.

Potranno partecipare i candidati già in possesso del titolo di scuola secondaria superiore e, per la prima volta anche, studentesse e studenti del IV e del V anno, cioè coloro i quali conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2022/2023 e nell’anno scolastico 2023/2024.

UniMol è pronta ad accogliere gli aspiranti futuri medici che sosterranno il test di ammissione per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Si parte domani, giovedì 13 aprile 2023.

I/Le candidati/e che hanno confermato l’iscrizione al TOLC – MED per sostenere il test nel primo periodo di erogazione devono presentarsi presso il Laboratorio del Data Center di Ateneo – all’interno del Campus Universitario Vazzieri di Campobasso.

Secondo quanto disposto dal D.M. n. 76 del 10 febbraio 2023, salgono a 130 (dei quali 5 riservati ai candidati di Paesi extra UE residenti all’estero) i posti provvisori disponibili per l’immatricolazione all’Unimol per l’a.a. 2023/2024, con un incremento di 10 unità rispetto al 2022. Si parte giovedì 13 aprile per proseguire il 14, 18 e 19.

Per ciascuna giornata saranno svolti 3 turni di erogazione del test alle 8.15, alle 11.00 e alle 14.15.

50 le postazioni informatiche a disposizione, con gli aspiranti futuri medici che saranno distribuiti in turni da 45 candidati ciascuno.

Questo il calendario in dettaglio:

giorno 13 aprile n. 81 candidati (due turni)

giorno 14 aprile n. 101 candidati (tre turni)

giorno 18 aprile n. 135 candidati (tre turni)

giorno 19 aprile n. 135 candidati (tre turni)

Il test TOLC-MED è articolato in n. 50 quesiti, che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti sono ripartiti nelle seguenti sezioni:

