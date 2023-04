Sindaci molisani in trasferta a Roma per incontrare il Ministro della Salute Schillaci

CAMPOBASSO. Nella Sala della Giunta del Palazzo della Provincia di Campobasso, si è svolta la conferenza stampa dei rappresentati del direttivo della Conferenza dei Sindaci, nel corso della quale è stata ufficializzata la manifestazione che gli stessi Sindaci molisani hanno organizzato per il prossimo martedì 18 aprile a Roma al Ministero della Salute.

Per presentare le ragioni che hanno indotto i sindaci molisani a organizzarsi per manifestare congiuntamente a Roma, intorno al tavolo di Palazzo Magno si sono ritrovati il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il presidente della Conferenza dei Sindaci e sindaco di Agnone, Daniele Saia, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e il sindaco di Isernia, Piero Castrataro.

Il Comitato dei sindaci si ritroverà a Roma, nei pressi della sede del Ministero della Salute, a Lungotevere Ripa, 1, martedì 18 aprile, dalle 10.30 alle 13. Al termine del sit-in, una delegazione, composta molto presumibilmente dal Direttivo della Conferenza dei Sindaci, salirà dal Ministro per consegnare un documento precedentemente condiviso e concordato con tutti i sindaci molisani.

Il presidente Saia ha rimarcato come si tratterà di un sit in per rivendicare un sistema sanitario giusto come prevede l'articolo 32 della Costituzione, «Siamo l'unica regione a non avere Dea di secondo livello, vogliamo costruire un sistema sanitario sostenibile economicamente e in grado di fornire servizi».

Il sindaco di Termoli e presidente della Provincia lancia l'allarme ulteriore sugli organici. «Gli ospedali di Termoli e Isernia rischiano di andare in crisi perché fra poco andranno in pensione i medici. Abbiamo riaperto l'Emodinamica, ma fra poco chiuderà per mancanza di personale, col sovraccarico del Cardarelli, in vista estate e con la Bifernina in condizioni critiche. Non abbiamo nessuno strumento per reagire, se il presidente della Regione non può incidere, perché c'è un commissario nominato dal governo. Quindi dobbiamo affrontare la questione in maniera pratica, fra poco non avremo più nemmeno la sanità privata. Una delegazione andrà al Ministro che dovrà ottenere fatti concreti».

"Una manifestazione che nasce, e mai come in questo momento è opportuno ricordarlo, - ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel corso del suo intervento - grazie un movimento politico trasversale rappresentato da tutti i sindaci molisani mobilitati a difesa e in rappresentanza delle proprie comunità.

Pur nella consapevolezza che occorrono tempi amministrativi ben precisi, - ha sottolineato Gravina - con il sit-in del prossimo 18 aprile a Roma, vogliamo però richiamare in modo forte l'attenzione del Governo nazionale sulle problematiche del nostro sistema sanitario regionale che vanno affrontate in maniera non più rinviabile, tenuto conto che con il nostro territorio e con i suoi abitanti sono stati presi, da parte dei rappresentanti del Governo eletti dagli stessi molisani, degli impegni precisi, come ad esempio l'azzeramento del debito sanitario regionale.

Ai cittadini molisani, come è giusto che sia, interessa fondamentalmente avere la possibilità di curarsi all'interno della propria regione. Così come l'Italia è unica come nazione – ha sottolineato Gravina - è altrettanto unico il diritto costituzionale alla salute che va garantito ai cittadini molisani, in una regione con un disavanzo finanziario notevole, nella quale i tagli ai servizi sanitari degli ultimi anni hanno prodotto solo ulteriori drammatiche conseguenze».