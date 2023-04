Pacchetto giovani, cinghiali e Bonifica: Cavaliere incontra gli agricoltori del territorio

MONTENERO DI BISACCIA. Incontri sul territorio per illustrare il nuovo Piano di sviluppo rurale, che abbraccia il quadriennio 2023-2027.

Di scena ieri sera a Montenero di Bisaccia, nella sala polivalente di piazza della Libertà, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, che nel suo resoconto social ha definito “Ampia la partecipazione anche a Montenero di Bisaccia per la presentazione del nuovo Psr Molise 2023/2027”.

«Abbiamo trattato diversi argomenti di particolare interesse per gli imprenditori agricoli locali, a cominciare dall’inserimento nel Programma, per la prima volta in assoluto, di un bando dedicato esclusivamente al settore apistico.

Abbiamo affrontato anche la problematica delle infrastrutture rurali, che sarà in parte risolvibile grazie ad uno specifico intervento del nuovo Psr, per il miglioramento delle strade interpoderali.

Anche questa sera abbiamo registrato una buona partecipazione di giovani, ai quali sarà destinato il bando “pacchetto giovani” di prossima pubblicazione, grazie all’utilizzo di economie individuate dal Psr 2014/2022.

Oltre a tematiche strettamente legate ai fondi comunitari, ho voluto fare un passaggio su due temi particolarmente importanti: la questione del Consorzio di bonifica sulla sospensione delle risorse idriche per lavori di manutenzione, a tal proposito ho espressamente chiesto a Molise Acque di raddoppiare i turni di lavoro per ridurre i tempi necessari alla sistemazione del guasto; l’annoso problema dei cinghiali, in merito al quale rinnovo il plauso che ho fatto ai cacciatori di questa zona, che hanno contribuito alla riduzione della proliferazione della specie, facendo registrare un numero elevato di abbattimenti rispetto ad altri territori. Ringrazio ancora tutti i partecipanti all’incontro e all’Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia».

