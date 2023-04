Bando aperto al Tribunale per amministratori di sostegno, tutori e curatori

LARINO. A firma del direttore amministrativo Vincenzo Musacchio, pubblicato il bando per l’iscrizione al registro degli amministratori di sostegno, dei tutori e dei curatori del Tribunale di Larino.

Sentiti il presidente del Tribunale e i giudici tutelari; acquisite le linee guida per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere gli incarichi in oggetto specificati, nel territorio del Circondario del Tribunale di Larino. Tenuto conto che, anche a seguito della Riforma Cartabia l'elenco ha la finalità di consentire al Tribunale di garantire un servizio di sostegno alle persone che si trovano nella impossibilita, anche parziale o temporanea, di provvedere ai loro interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica o della minore età. Considerato che tale elenco consentirà al Tribunale Ordinario di Larino - Sezione Civile - di proporre, nominativi di soggetti adatti a svolgere le funzioni predette dispone quanto segue:

La domanda di iscrizione va redatta in carta libera manifestando la volontà a ricoprire una o più funzioni indicate e va accompagnata da un curriculum vitae, in formato europeo, e indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: volgiurisdizione.tribunale.larino@giustiziacert.it

II Giudice tutelare, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti di idoneità provvederà con proprio atto, entro 10 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all’iscrizione nell’elenco, con formale comunicazione all’interessato.