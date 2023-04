Il ritorno del "Tunnel", le opinioni a confronto

TERMOLI. Del famoso referendum che qualcuno voleva istituire in città sul progetto del Tunnel, alias piano di riqualificazione del centro storico di Termoli, poi non se n'è fatto più nulla.

Prima la sentenza del Tar Molise, quindi il cambio di colore politico alla guida dell'amministrazione comunale, hanno consegnato al limbo la programmazione affidata alla ditta De Francesco Costruzioni srl, che ora torna prepotentemente alla ribalta con l'esito del ricorso al Consiglio di Stato, che ha spazzato via tutto quanto avvenuto negli ultimi 4 anni. Un tema lontano nel tempo, che però come è riaffiorato in superficie è tornato ad appassionare la cittadinanza, non solo parti politiche e componenti istituzionali, tanto meno solo gli addetti ai lavori.

Così, abbiamo provato a solleticare le opinioni della comunità, prospettando tre ipotesi diverse, basate proprio sulle risultanze emerse nel provvedimento formulato dai giudici di Palazzo Spada. In 24 ore più o meno, quasi la metà di coloro che hanno partecipato a questo invito si dichiara favorevole all'opera (47,63%), un quarto (24,86%) lo modificherebbe e solo il 27,51% non vorrebbe sentirne parlare.