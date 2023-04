«I vizi rilevati dal Tar Molise restano tali», il comitato "No Tunnel" non si arrende

TERMOLI. Il comitato no tunnel non si arrende, o per lo meno, non vuole lasciare ad altri l’ultima parola e così domani mattina, alle ore 10.30 in piazza Sant’Antonio esporrà in conferenza stampa gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato che pur riformando la sentenza del Tar Molise circa la illegittimità del progetto di finanza inerente alla realizzazione del tunnel lascia inalterato ogni vizio rilevato dal Tar e rilevabile in ogni caso secondo legge da chiunque oggi doverosamente deve tenerne conto.

«Tanto è doveroso anche al fine di confutare le illegittime affermazioni di politici locali che continuano a fare campagna elettorale su opere illegittime accompagnata da attività intimidatoria rispetto a un comitato di cittadini che ha difeso il bene comune di Termoli avendo avuto ragione di farlo secondo quanto prescritto dalla legge», le parole pronunciate da Nino Barone.