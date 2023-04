Rush finale per la presentazione delle liste, domani il mezzogiorno di fuoco

MOLISE. Partiti alle 8 i termini per consegnare le liste alle amministrative. Adempimenti possibili entro le 20 di oggi e dalle 8 alle 12 di domani.

L’incognita più grossa resta quella dei centri di Larino e Guglionesi, se oltre alle candidature di Puchetti e Di Maria da una parte e di Del Peschio e Tomei dall’altra, usciranno eventuali terze liste.

In Molise sono 14 le amministrazioni che si rinnoveranno, di queste nove in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia.

Parliamo di Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo in quella di Campobasso; Belmonte del Sannio, Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro in quella di Isernia.

Ma non è finita qui, a Montefalcone del Sannio la prossima settimana, tra il 23 e il 24 aprile, si terrà solo il turno di ballottaggio a un anno di distanza dal primo turno delle Comunali, finite in parità tra le due liste in campo (parità sancita però solo qualche settimana fa dal Tar dopo un ricorso elettorale).