In Molise la campagna della Polizia per la prevenzione in rete

BOJANO. In seguito all’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la campagna educativa itinerante “Una vita da social” – che ha preso il via lo scorso 5 febbraio a Sanremo – è tornata in Molise.

Dopo aver fatto tappa nella città di Isernia, il “Truck” della Polizia Postale e delle Comunicazioni è arrivato in provincia di Campobasso. Nella mattinata odierna, è stato allestito, infatti, a Bojano, in via Girolamo Pallotta, per l’incontro con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Lombardo Radice”.

Il “Truck” è dotato di tecnologie di ultima generazione, che sono state utilizzate anche stamattina per illustrare a studenti, famiglie e visitatori le principali insidie del web e i maggiori pericoli delle strade

Si tratta della più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia delle Comunicazioni, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quest’anno, inoltre, l’iniziativa è stata integrata da momenti formativi che gli operatori della Polizia Postale hanno realizzato insieme a personale della Polizia Stradale, sul tema educativo “in Strada come in Rete”.

Testimonial dell’iniziativa, che ha avuto inizio dalle ore 9 di stamane, è stato il noto attore Alessandro Tersigni, che si è intrattenuto con i giovani studenti per sensibilizzarli sul tema della sicurezza della rete.

