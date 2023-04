Il comitato "No Tunnel": pronti a qualsiasi battaglia, andremo subito in Procura

La conferenza stampa "No Tunnel": parla l'avvocato Enzo Iacovino

TERMOLI. Il comitato "No Tunnel", come abbiamo anticipato ieri, non arretra di un millimetro dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha riformato quella del Tar Molise pubblicata il 6 giugno 2019, a due giorni dall'ultimo ballottaggio.

Stamani, in conferenza stampa, i rappresentanti dell'ampia cordata che partecipò a quella battaglia, compresi i balneari come Pietro D'Andrea e gli esponenti del Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista, assieme al portavoce Nino Barone, hanno ribadito la volontà di proseguire la battaglia, corroborati dal nerbo dei legali presenti, Enzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano.

«La battaglia non si ferma anche perché ci sono tutti i presupposti per continuare. Io vorrei ricordare agli smemorati termolesi che questa battaglia durata 4 anni in qualche modo ci ha visto raccogliere 3mila firme come petizione popolare. Ci ha visto presentare due atti di significazione con 50 firme di persone che hanno mandato le loro rimostranze alla Procura della Repubblica.

Voglio ricordare la battaglia che abbiamo sostenuto per ben due volte con l’amministrazione comunale che ha negato il Referendum con l’allora commissione farlocca asservita dal potere dell’ex sindaco Sbrocca. Vorrei ancora ricordare le innumerevoli attività che abbiamo fatto sia portando pullman alla Regione Molise per contrastare quel progetto insano, perché presuppone ancora procedura urbanistica corretta - ha asserito Barone - vorrei ricordare tutti quei comunicati stampa che abbiamo fatto, quelle conferenze stampa che abbiamo fatto per informare la città su un’informazione sbagliata che continua ancora a esistere e che l’amministrazione comunale di allora cerca ancora di portare avanti. Noi siamo ancora pronti a sostenere i termolesi che vogliono la verità».





Per l'avvocato Iacovino: «È stato dimostrato che per fare quest’opera si è dovuto fare una variante al piano regolatore. Per legge, quando si muta uno strumento urbanistico c’è bisogno della valutazione strategica, la Vas che serve a valutare tutti gli effetti, i preventivi su quelli che sono gli effetti di quest’opera anche rispetto all’intera opera, hanno chiesto il via e la valutazione d’impatto ambientale ed era riferito parzialmente all’opera. Abbiamo rilevato dei vizi di violazione di legge, dove l’ufficio della Regione aveva detto che la Vas non era necessaria, e non era necessaria neppure il Via. Qualcuno dovrà rispondere di queste prese di posizione. Così come dovranno prendere provvedimenti di coloro che hanno preso gli atti comunali in assenza di presupposti di legge. L’invito oggi è di valutare con molta attenzione i vizi che il Tar ha rilevato e che noi porteremo alla Procura della Repubblica. Depositeremo la denuncia, dove diremo che c’è un progetto realizzato e che ci sono soggetti della Pa che contrariamente a legge non necessitasse di Vas e di Via. Denunceremo tutti e tutto. A noi non minaccia nessuno. Vorremmo capire questi politicanti locali quando parlano di risarcimento danni, a nome di chi parlano. Siamo pronti a qualsiasi battaglia».