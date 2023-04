Strade in rifacimento, operai in via Asia: l'elenco degli interventi realizzati e da fare

TERMOLI. Oltre un milione di euro, per l'esattezza 1.028.833,21, per rifare il maquillage a numerose strade della città di Termoli, che necessitavano di un robusto intervento per restituire un manto asfaltato degno di questo nome.

Oggi gli operai erano impegnati in via Asia e rispetto al cronoprogramma che è stato deciso dall'assessorato ai Lavori pubblici, interventi oltre che in via Asia, sono già stati realizzati in via Isole Baleari, via degli Oleandri, via di Francia, via San Marino, via Elba, via Ischia, via Maestrale, via Magellano, via Maratona, via Tremiti, viale San Francesco, viale Santa Maria degli Angeli, viale Trieste.

Prossimamente, ci saranno cantieri stradali in via via dei Gerani e via dei Ciclamini, corso Fratelli Brigida, il marciapiede in viale Santa Maria degli Angeli, piazza Kennedy, la rotonda davanti alla caserma dell'Arma, tra via Pertini e via Madonna delle Grazie. Inoltre, traversa via dei Pini, traversa di via Asia, via De Gasperi, via Abruzzi, viale Cristoforo Colombo, via degli Abeti, via Madonna delle Grazie, via Messico, via Pepe, via Rio Vivo, corso Umberto, la rotatoria del cimitero, traversa di via Corsica, via Argentina, via Cile (ingresso), via Corsica (primo tratto), via De Nicola, via del Porto, via Duca degli Abruzzi, via Einaudi, via Luigi Sturzo, via Oliviero, via India, via di Spagna, traversa via via Pertini, via Rio Lungo.

Galleria fotografica