Trasferta maltese per i ragazzi di Majorana e Jacovitti

TERMOLI. I ragazzi dell’Istituto Ettore Majorana e l’esperienza dell’Erasmus.

L’Erasmus è una realtà sempre più attuale e concreta, anche perché regala la possibilità a tanti ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro, quando sono ancora studenti. Quindi poter fare una prima esperienza lavorativa già da teenager, quando ancora si frequentano le scuole superiori. Un’esperienza che l’istituto Majorana porta avanti da diversi anni, proponendo anche quest’anno un mese di attività lavorativa a Malta (dal 14 aprile al 14 maggio). Sedici ragazzi sono partiti ieri pomeriggio da piazza del Papa e si sono imbarcati all’aeroporto di Pescara per arrivare a Malta in serata.

Quattordici ragazzi sono studenti dell’Istituto Majorana e due ragazzi del liceo artistico Benito Jacovitti.

Tra i referenti e gli accompagnatori, il professor Domenico Lombardi e la professoressa Gabriella Raspa.

Proprio il professor Lombardi ci ha parlato dell’importanza dell’Erasmus: “Una bellissima esperienza per i ragazzi, che avranno la possibilità di incontrare altri coetanei. Ma anche l’impatto importante con il mondo lavorativo. Non è semplice, perché gli studenti escono dalle scuole superiori e si scontrano con una realtà che gli darà modo di vivere un’esperienza lavorativa all’estero. Spero che possano trovare una collocazione giusta, affinché possano conservare bellissimi ricordi. La collocazione avverrà in serata e bisognerà subito darsi da fare per trovare le attività dove procurarsi il necessario per iniziare a vivere questa meravigliosa esperienza”.

Opportunità come questa, servono proprio a garantire ampie opportunità di scelta, una volta che avranno terminato gli studi superiori e dovranno trovare la giusta strada da percorrere per spianare il loro futuro.

Oltretutto l’Erasmus darà a tutti i partecipanti la possibilità di perfezionare la lingua inglese, una componente fondamentale oggigiorno per trovare un’occupazione lavorativa, non solo in Italia, ma anche all’estero.