Dalla Provincia al Comune, l'ingegner Antonio Plescia nuovo dirigente all'Urbanistica

TERMOLI. Sarà l’ingegner Antonio Plescia, dipendente della Provincia di Campobasso, a prendere il posto di Silvestro Belpulsi alla guida dell’assessorato all’Urbanistica del Comune di Termoli, quest’ultimo in pensione dal primo aprile scorso. Il decreto del sindaco Francesco Roberti è stato firmato giovedì 13 aprile.

In precedenza c’era stato un avviso con cui era stato messo a bando il posto da dirigente, poi lo scorso 4 aprile i candidati ammessi alla selezione, sono stati convocati per il colloquio di approfondimento previsto. I colloqui si sono svolti il 7 aprile e ieri c’è stata la scelta ricaduta su Plescia, candidato idoneo a ricoprire il posto da dirigente in quanto è emerso un livello di qualificazione tecnico-professionale, adeguato alle funzioni dirigenziali da ricoprire e alle capacità e competenze trasversali richieste ed esplicitate nell’avviso, nonché un omogeneo e qualificato profilo professionale.

Prenderà servizio dal prossimo 24 aprile, subordinatamente all’acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza, e fino alla scadenza del mandato elettivo, salvo eventuale proroga, nella posizione dirigenziale attualmente vacante, conferendo allo stesso l’incarico di dirigente dei settori III (Programmazione, gestione e governo del territorio) e VI (attività produttive e commercio). Considerato che, trattandosi di dipendente proveniente da altra Amministrazione Pubblica, il conferimento dell’incarico dirigenziale, consente un evidente e consistente risparmio generale di spesa pubblica, rispetto all’assunzione di un dirigente esterno, spesa peraltro vincolata alla quota percentuale del testo unico sugli enti locali.