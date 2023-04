Trasporto delle turbine via mare, per la prima volta al porto di Termoli

TERMOLI. Operazione di vasta eccezionalità, mai accaduta fino ad oggi, al porto di Termoli. Questa mattina sono arrivate nel bacino termolese, trasportate da Pontone Leonardo e rimorchiate da “Punta Cugno” e “Storione” fino al molo di attracco, quattro turbine destinate alla centrale Turbogas di Termoli, ex Sorgenia.

Arrivate via mare a Vasto, il porto di riferimento di tutte le merci, dovevano esser trasferite via terra alla zona industriale di Termoli. Perché si è optato per il trasporto via mare fino a Termoli?

Perché per il momentaneo stato non praticabile per via di lavori di rifacimento, il viaggio da Vasto fino a Temoli non è stato ritenuto adeguato e sicuro. Un’operazione molto difficile che, però, è stata eseguita con cura e accortezza.

Sono motori di 200 tonnellate ciascuno che viaggiano sui carrelloni a 40 assi. Dopo due mesi di trattative con gli uomini dell’Anas, l’operazione è stata decisa di farla su Termoli nonostante tutte le difficoltà del caso e tutto il resto. La ditta che segue tutta l’operazione è la Simi di Pescara, esperta in trasporti che prevede oggi l’arrivo e lo stazionamento sul pontone ormeggiato fino a lunedì mattina. Poi il porto, per permettere lo sbarco, subirà una grossa trasformazione. Tutti i New Jersey, che dividono i percorsi auto e di traffico, dovranno essere rimossi per permettere ai carrelli, che dovranno trasportare le turbine a destinazione, liberi movimenti. Il percorso per arrivare alla zona industriale sarà quello che da Rio Vivo porta direttamente a destinazione, studiato centimetro per centimetro. Sono state calcolate le misure del carico e delle due gallerie in uscita dal porto, le misure e la portata del ponte nei pressi dell’Ultravolo e il ponte alla bufalora che passa sotto la ferrovia.

Le turbine verranno trasportate una alla volta, una volta scaricate sul molo. Dalla perfetta riuscita di questa operazione, mai fatta prima all’interno del bacino portuale termolese, potrebbero in futuro avvenirne altre che darebbero impeto maggiore alla parte commerciale del bacino stesso.

Noi ringraziamo l’agenzia Marittima Fusco per averci fornito notizie e informazioni in merito, come anche la Capitaneria di Porto nella persona del comandante Sergio Mostacci ed il Nostromo presente in porto Vincenzo Mazzoni che ci hanno permesso di riprendere le operazioni di attracco. In ultimo un ringraziamento va alla famiglia Marinucci.

