Toma ai nuovi medici: «La collettività ha bisogno di voi, certo che sarete all'altezza»

Il discorso di Donato Toma alla cerimonia del Giuramento di Ippocrate

Questa mattina, sabato 15 aprile si è tenuta la cerimonia del Giuramento di Ippocrate, organizzata a Campobasso, nell’aula Magna dell’Unimol, dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Campobasso, introdotta dagli interventi del Presidente dell’Ordine Pino De Gregorio e dei presidenti delle Commissioni ordinistiche Carolina De Vincenzo e Domenico Coloccia.

Tanti gli argomenti approfonditi nel corso della mattinata, prima del giuramento di Ippocrate dei nuovi medici. Tra questi i problemi che interessano la sanità molisana, a partire dalla programmazione e dall’assenza di personale per arrivare alle possibilità offerte dal piano di ripresa e resilienza.

L’Ordine ha evidenziato come i fondi del Pnrr non possono essere utilizzati per l’assunzione e l’incremento del personale, ma serviranno specialmente per le infrastrutture.

"Avevo chiesto la revisione del parere ricevuto il mese scorso, ora abbiamo la risposta dei ministeri affiancanti che e' sostanzialmente positiva, ci sono quindi novità per la questione 118. In proposito, ho convocato un tavolo per venerdì prossimo al fine di rivedere la contrattazione con i medici: troveremo una soluzione non definitiva ma comunque importante". Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Molise Donato Toma, intervenendo alla cerimonia del Giuramento di Ippocrate.

Rivolgendosi ai neo medici presenti, il presidente ha detto: “La pratica etica della professione accompagnerà per sempre il vostro percorso, questo è il mio auspicio ed è quello per cui oggi voi giurate, sapendo che non serviranno solo appropriatezza e umanizzazione delle cure, ma anche responsabilità e coscienza oltre che un continuo aggiornamento nella vostra professione.

“Eserciterete una delle missioni più importanti e affascinanti, poiché la ricerca medica ha fatto, in questi ultimi anni, passi straordinari che porteranno all’umanità benefici impensabili solo qualche decennio fa.

“La collettività, a qualsiasi latitudine, ha bisogno di voi: sono certo che saprete essere all’altezza di una funzione sociale così nobile e imprescindibile” ha concluso.