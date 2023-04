Vetture ferme nelle rotatorie e autobus in difficoltà: «Lasciatele libere per farci passare»

TERMOLI. Usi e costumi degli automobilisti termolesi al centro delle nostre cronache negli ultimi tempi, un piccolo effetto domino che sostanzia in diversi punti della città adriatica.

Dopo aver messo alla berlina, per l’ennesima volta, le soste in divieto su corso Umberto, aver parlato anche di pedoni e conducenti educati e civili, in questa circostanza raccogliamo l’appello che proviene dai conducenti della Gtm, sempre più in difficoltà nel dover affrontare le rotatorie cittadine, specie quelle che si trovano in tratti molto trafficati del territorio urbano.

Sì, perché sempre più spesso devono fare manovre al millimetro per riuscire a passare, a causa della presenza di vetture proprio nel raggio della curva all’interno delle rotatorie stesse.

«Noi autisti del trasporto pubblico di Termoli preghiamo di lasciare libero almeno il transito all’interno delle rotatorie, dove per noi girare è diventato veramente difficile. La situazione è davvero precaria, ci affidiamo al buon senso e al grande grado di civiltà e all’intelligenza della cittadinanza, per permetterci di transitare senza più questi ostacoli».