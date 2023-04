Sviluppo delle aree rurali, ricomincia a Campomarino il "tour" di Cavaliere

CAMPOBASSO. Continuano gli incontri territoriali, organizzati dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise, per illustrare le opportunità del Completamento di programmazione per lo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2023/2027.

Nello specifico i prossimi appuntamenti si terranno a:

Campomarino, lunedì 17 aprile alle ore 19 presso il locale “La Pista”;

Cercemaggiore, martedì 18 aprile alle ore 19 presso il ristorante “Il Cacciatore”;

Trivento, mercoledì 19 aprile alle ore 19 nei locali del Centro Polifunzionale;

Riccia, giovedì 20 aprile alle ore 10:30 nella Sala Beato Stefano, di Piano della Corte.

“La grande partecipazione e il forte interesse degli imprenditori agricoli e dei giovani, nel corso dei vari incontri sul nuovo Psr, ci hanno dato la misura dell’importanza dei fondi comunitari per l’intero settore agroalimentare molisano – ha commentato l’assessore alle politiche agricole, Nicola Cavaliere – Stiamo coprendo l’intera regione, in modo da illustrare i principali interventi del nuovo programma, le priorità e gli strumenti a disposizione delle aziende. Zootecnia, biologico, infrastrutture rurali, opportunità per i giovani, sono solo alcuni degli argomenti che affronteremo nei prossimi incontri di Campomarino, Cercemaggiore, Trivento e Riccia”.