Oltre 10 milioni di euro per il progetto "Ospedale sicuro di Termoli"

TERMOLI. Progetti legati al Pnrr per migliorare gli ospedali molisani. In attesa che si riesca a superare il vulnus sulla carenza di personale, almeno si metterà in sicurezza la struttura di viale San Francesco.

Non a caso, l’intervento messo a bando si chiama “Ospedale sicuro di Termoli”. Venti quelli complessivi, al vaglio di Invitalia, con 13 Case della Comunità, 3 Centrali Operative Territoriali, 2 Ospedali di Comunità e 2 interventi di Ospedale Sicuro nel Molise.

Con delibera del direttore generale Evelina Gollo, lo scorso 13 aprile è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica redatto da Pool Engineering S.r.l., verificato da Progetto Costruzione Qualità Pcq Srl prot. n. 39463/2023, validato dal Responsabile Unico del Procedimento.

La spesa complessiva, pari ad 10.244.691,90 euro, trova copertura per la quota pari a euro 8.877.549,42 nei finanziamenti degli investimenti di cui al Pnrr Missione 6 Salute, e per la quota pari a euro 1.367.142,48 nelle delle risorse aggiuntive.