Scippo sventato, parla il giovane: «Grazie dal profondo del cuore per le espressioni di stima»

TERMOLI. Le sue gesta hanno caratterizzato la scorsa settimana "in cronaca" a Termoli. Ha assistito allo scippo di un'anziana signora in piazza Giovanni Paolo II e allora ha rincorso il malfattore, riuscendo a farsi restituire il "bottino" della malsana azione.

Grazie al suo intervento, la donna è rientrata in possesso della propria borsa, e il ragazzo dal cuore d'oro l'ha anche accompagnata fino a casa, poi si è messo a disposizione dei Carabinieri, che sono riusciti ad arrestare lo scippatore.

Ebbene, dopo che al giovane sono giunti i ringraziamenti della famiglia e della stessa pensionata, e che gli è stato dedicato il format settimanale "Solo Buone Notizie", è stato lui a scriverci, sotto le iniziali A. P.

«Gentile Redazione di TermoliOnLine.it, sono l’anonimo “Giovane” che è corso in aiuto dell’anziana signora in occasione dello scippo avvenuto a piazza del papa mercoledì mattina e del quale avete scritto in questi ultimi giorni.

Vi contatto, per l’appunto, per ringraziare voi e le tantissime persone che hanno commentato la vicenda sui social.

Grazie dal profondo del cuore per le bellissime espressioni di stima rivolte alla mia persona e alla mia famiglia. Mi avete davvero commosso ed era doveroso da parte mia rispondervi in qualche modo.

Come avete già ben detto non cerco notorietà né riconoscimenti questo perché, nella mia idea di mondo ideale, fare del bene al prossimo dovrebbe essere la normalità e non qualcosa di straordinario da essere premiato. Ed in quanto credente ho la ferma convinzione che un giorno sarà così. Un ultimo pensiero, ma non ultimo per importanza lo dedico alla signora che ho aiutato e alla sua famiglia. Un Sentito Grazie anche a voi per le belle parole che mi avete dedicato tramite TermoliOnLIne. Passerò sicuramente a trovarvi per presentarmi e magari per sorridere insieme di questa storia a lieto fine. Grazie a tutti».