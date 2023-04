Figlio in day hospital e rinvio di udienza negato, la solidarietà alla collega Salamandra

LARINO. Decine di presidenti di Comitati Pari Opportunità italiani degli Ordini forensi manifestano solidarietà alla collega Ilaria Salamandra, tra costoro anche Michele Di Tomasso, per Larino, e Andrea Del Corpo da Isernia.

«I sottoscritti Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi italiani intervengono a sostegno delle iniziative già intraprese dal Cpo e dal CoA di Roma ed esprimono la massima solidarietà alla collega, Ilaria Salamandra del Foro di Roma, cui una Giudice del Tribunale capitolino ha negato l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio minore, di soli due anni, in un ricovero in day hospital. Il rigetto dell’istanza è stato motivato da parte del Tribunale con la possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre.

Attraverso questo comunicato i Cpo aderenti esortano un intervento legislativo urgente, volto a garantire i diritti dei difensori di tutte le parti processuali in simili frangenti della vita. Inoltre, sottolineano il rilevante ruolo sociale dell’Avvocatura e rimarcano l’importanza di garantire e rispettare i diritti degli avvocati e dei loro assistiti».