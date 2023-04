Il pomodoro per la ricerca contro i tumori infantili: «Termoli ha risposto alla grande!»

Volontari in piazza

TERMOLI. «Termoli ha risposto alla grande!» Con questa frase, Giovanna D'Addario, responsabile del banchetto della Fondazione Umberto Veronesi, ha tracciato il bilancio dell'iniziativa che ha visto i volontari presenti in piazza Monumento nello scorso fine settimana, sabato 15 aprile e ieri, in occasione della terza domenica del mese. «Il sostegno alla Ricerca per la Fondazione Umberto Veronesi è andato bene. Un grande grazie a tutti».

A fronte di una donazione di 10 euro, donato il suo prodotto solidale per eccellenza: il pomodoro in barattolo d'acciaio dedicato al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, ha visto al fianco di Fondazione, l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea).

