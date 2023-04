Odissea dei pendolari, autobus Atm bloccato dal dissesto della SP 78

TERMOLI. Pendolari bloccati da Palata a Campobasso, per il dissesto sulla Sp 78, nel tratto di Cerritello.

«Ecco la condizione del nostro Molise – tuona il consigliere comunale Angelo Del Gesso – sull’unica strada di collegamento da Palata e comuni limitrofi che gli autobus possono (devono) percorrere in direzione Campobasso (a causa dei vincoli del Ponte dello Sceriffo). Questo è un punto che diventa critico in caso di pioggia. Eppure, nonostante l'Ente Provincia conosca bene la situazione, nonostante che stia piovendo da due giorni e si sapeva del peggioramento (c’era un’allerta della Protezione Civile, disattesa evidentemente), nessuno ha messo in campo attività preventive. Quest’oggi, l’autobus Atm, che ogni mattina porta studenti e lavoratori a Campobasso, si è dovuto arrendere. Infatti, è da un ora ormai che è fermo di fronte a questa misera condizione. Sono stato consigliere provinciale, stavo dando e ho dato massima attenzione a questa strada. Nonostante le poche risorse disponibili (e il poco tempo di mandato come consigliere), quando le previsioni mettevano pioggia o c’era un’allerta meteo, almeno organizzavo, con i tecnici e con il personale della Provincia, i mezzi che sarebbero Intervenuti preventivamente, ma anche all’occorrenza.

Oggi, 17 aprile, nessuno se ne interessa. Colpa del sistema elettorale che ancora oggi è vigente e che viene utilizzato per eleggere il Consiglio Provinciale. Un sistema che elegge consiglieri che non sono in alcun modo rappresentativi del territorio ma sono esclusivamente rappresentativi del metodo del voto ponderato: (un voto espresso da un consigliere comunale di Campobasso o Termoli vale 600; un voto espresso da un consigliere del piccolo comune ne vale 45). Solitamente il consigliere candidato di Campobasso o Termoli o di un comune medio, ha più possibilità di essere eletto rispetto a un candidato di un piccolo comune. Infatti. Qual è Il risultato? È che i pendolari, sono, in questo momento davanti a questa misera condizione, che rappresenta in modo misero la condizione del nostro territorio. Vorrei sapere se qualche consigliere eletto (zona Campobasso) e amministratori che li hanno votati (alcuni della nostra zona), conoscano le nostre critiche situazioni e di altre, che insistono nel basso Molise. Non credo. Il Molise esiste? Si, ma ho seri dubbi che resista!»