«Ciò che ha regalato Sara a tutti noi ha un valore inestimabile»

CAMPOMARINO. A sei mesi dalla sua scomparsa, è ancora forte il dolore che pervade l’intera comunità di Campomarino, gli amici, i famigliari e quanti hanno conosciuto Sara.

Il suo ricordo, la commozione e le tante emozioni hanno trovato spazio ieri a Palazzo Norante, in una serata piovosa e insolitamente buia per il periodo, nella quale il ricordo di Sara ha però portato quella luce e quella serenità che solo il suo sorriso e la sua gentilezza erano in grado di trasmettere.

Che Sara fosse una persona speciale, con una marcia in più e con la capacità di rendere il mondo un posto migliore, era noto a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, ma ciò che è accaduto ieri, in uno dei posti in cui il suo lavoro si è concretizzato in questi anni, ha davvero qualcosa di speciale.

Palazzo Norante ha accolto tantissime persone che hanno voluto ricordare Sara, un ricordo che si è manifestato attraverso le testimonianze di ha collaborato con lei, di chi con lei ha condiviso esperienze e progetti contribuendo a realizzare un percorso che nella vita di Sara aveva assunto i connotati di una vera e propria missione: aiutare gli altri attraverso l’allegria, la gentilezza, la caparbietà.

Questi sentimenti hanno pervaso l’intera serata, accompagnati dai ricordi che hanno scaldato i cuori dei presenti e che hanno confermato quanto Sara sia ancora vicina e quanto abbia influenzato e cambiato la vita di tante persone.

La sua forza e il suo sorriso rivivono ogni giorno nei cuori di un’intera comunità e trasparivano ieri dagli occhi dei suoi figli, forse il lascito e il patrimonio più bello che Sara ci ha lasciato.

Proprio sua figlia Alessandra si è fatta promotrice, con le amiche della mamma Elena e Luciana, di questa iniziativa. “Insieme per Sara”, questo il nome scelto da Alessandra per l’evento. Insieme, parola che esprime a pieno la mentalità di Sara e il suo modo di approcciare la vita: unire le forze, fare rete, collaborare tutti insieme per raggiungere quegli obiettivi che possono rendere migliore la comunità in cui si vive. L’ampia partecipazione e le testimonianze delle associazioni con cui Sara ha collaborato testimoniano quanto questa mentalità sia stata fatta propria dall’intera comunità di Campomarino.

I saluti istituzionali sono stati affidati al vicesindaco Antonio Saburro e all’assessore alle politiche sociali Rossella Panarese. Quest’ultima, che ha collaborato a stretto contatto con Sara, ha ricordato i numerosi progetti portati avanti e soprattutto il rapporto di fiducia e di amicizia che si era venuto a creare. Un rapporto confermato anche dai membri dell’Istituzione Cultura, ente che ha ospitato l’evento a Palazzo Norante e che ha condiviso con Sara anni speciali, affrontando problematiche sociali, portando avanti progetti e organizzando eventi nel territorio.

Numerosi gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno ricordato il grande lavoro e i numerosi progetti svolti insieme a Sara. Tra le associazioni presenti, l’AISA Molise, che con Massimiliano Di Muccio e Peppino Pesce ha ricordato la figura di Sara e i progetti Banco alimentare, La nostra Campomarino e Con te.

Anche i City Angels, rappresentati da Anna Maria Petruccelli hanno ricordato Sara attraverso il corso di alfabetizzazione di lingua italiana e i laboratori civico-linguistici.

Tante le testimonianze, come quella del Centro di musicoterapia Mananà, con Pascalle Staniscia e Antonio Lalli, protagonisti insieme a Sara del progetto Fattoria eco-musicale.

E poi spazio è stato dato ai ragazzi che hanno visto in Sara una vera e propria ancora alla quale appoggiarsi nei momenti di difficoltà. Bertaud Djemeu ha confermato quanto la figura di Sara sia stata importante nell’accoglienza e nell’inserimento nella comunità di tanti ragazzi come lui. Ragazzi che hanno trovato spazio, grazie all’opera di Sara, anche nelle associazioni sportive locali, con i tanti progetti che hanno coinvolto l’Adriatica Campomarino che ha accolto insieme a Sara tanti bambini e ragazzi, ha ospitato le squadre di migranti nella sua struttura e ha contribuito con il proprio materiale alla partecipazione ai mondiali antirazzisti. Un percorso portato avanti anche dalla Polisportiva Kemarin, come ha spiegato il presidente Ferdinando Chimisso, protagonista del progetto “Sport senza confini”.

Ciò che ha regalato Sara a tutti noi, a un’intera comunità, ha un valore inestimabile. Il suo lascito è emerso nella serata di ieri attraverso le testimonianze e i ricordi di chi l’ha conosciuta. Un’ulteriore conferma di quanto la sua eredità e il suo esempio continueranno ad influenzare e a rendere migliori le vite di tante persone. Marco Altobello.

