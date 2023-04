Cantiere sui marciapiedi in via Dante, sarà istituito un percorso protetto per i pedoni

TERMOLI. Ormai da alcune settimane sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Dante. Un intervento atteso, agognato soprattutto dai residenti e non solo, vista la loro ubicazione e quanto siano percorsi dai pedoni, costeggiando la stazione ferroviaria, con l’arrivo in piazza Bega, oppure direttamente in piazza Garibaldi. Dopo la riqualificazione della zona dove insiste anche la sede della Pro loco era davvero indispensabile estendere il decoro urbano all’intera via Dante.

Tuttavia, diverse sono state le segnalazioni nel corso dei giorni, sul pericolo di attraversamento degli stessi passanti, poiché da una parte, sulla sinistra per chi risale verso via Abruzzi, c’è un cantiere privato di uno stabile in ristrutturazione, dall’altra quello comunale per i marciapiedi e gli utenti della strada sono costretti a transitare nel mezzo, a loro rischio e pericolo.

Così, dopo aver segnalato noi stessi, più volte, questi disagi, si è deciso di intervenire.

Il responsabile dell’Ufficio tecnico ha inteso risolvere la criticità chiedendo alla Polizia Locale la rettifica della precedente ordinanza emessa per consentire i lavori sul marciapiede di via Dante, attraverso la chiusura al traffico della corsia dell’arteria per uscire da piazza Stazione verso via Abruzzi e consentire quindi all’impresa di istituire un percorso protetto per i pedoni.

Ordinanza che sarà emessa tra domani e dopodomani.