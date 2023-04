Limitazioni al traffico per la messa in sicurezza della statale 87 nel territorio di Termoli

TERMOLI. Dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della statale 87, nel tratto conclusivo che conduce a Termoli abbiamo parlato alcuni mesi fa, adesso arriva l'ordinanza dell'Anas.

L’impresa La Magia Srl è aggiudicataria per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto compreso tra il km 215+300 ed il km 221+000 della Statale 87 Sannitica.

Al fine di eseguire i lavori affidati ha chiesto l’emissione di ordinanza per l’installazione del cantiere in carreggiata dal km 218+600 al km 221+000 della SS 87 "Sannitica"; con una lunghezza massima di 1 km secondo l'avanzamento dei lavori.

Secondo le esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, prevista l'interdizione al transito della corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate mediante il ristringimento della corsia, la limitazione di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Per questo, imposto il divieto di sorpasso per autoveicoli, col restringimento della carreggiata sinistra, il limite di velocità è fissato a 30Km/h dal km 218+600 al km 221+000 su corsia di sorpasso a partire dalle 8 di ieri e fino alle ore 18 del 31 maggio; interesserà tutti gli utenti.

L'impresa esecutrice, provvederà a mantenere costantemente efficace, sia di giorno che di notte, la segnaletica stradale nonché l'impianto semaforico.

La stessa impresa dovrà, in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, al termine di ogni singolo periodo previsto per eseguire le opere, rimuovere la segnaletica stradale al fine di ripristinare le normali condizioni di circolazione del traffico stradale. L'impresa esecutrice che istituisce il cantiere nella tratta interessata dai lavori dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale (0874-430279 /280) l'inizio e il fine tratto effettivo interessato dai lavori nonché lo schema segnaletico adottato; sia nel caso si realizzi quello allegato sia nel caso si rendano necessarie variazioni che nello specifico dovranno essere motivate e comunicate con congruo anticipo.

L'Impresa, restando unica responsabile, assume la presente ordinanza e provvede alla cantierizzazione ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fluidità del traffico in corrispondenza delle aree di cantiere, assumendo piena responsabilità in ordine alla predisposizione ed al mantenimento del cantiere o di lavori oggetto dell'appalto. Inoltre, sarà a carico della stessa impresa tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell'eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico.

L'appaltatore assumendo la presente ordinanza dà atto di riconoscere su sé la piena responsabilità nel mantenimento in esercizio delle aree di cantiere e della gestione del traffico in approccio e in fiancheggiamento alle aree di cantiere, rimanendo obbligata a rispondere direttamente in ordine ad eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi in relazione al cantiere o alla sua presenza su viabilità in esercizio.

