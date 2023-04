Magistrati onorari, otto posti in Molise: c'è anche un Giudice di pace a Termoli

TERMOLI. Con decreto della Corte di Appello di Campobasso è stata formalizzata l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia – due posti;

Ufficio del Giudice di pace di Campobasso - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Castel San Vincenzo - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Venafro - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Termoli - un posto.

Un bando disposto dalla delibera adottata dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell’adunanza del 10 gennaio 2023, che ha seguito la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022

con le quali sono stati individuati 116 posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneità fisica e psichica; e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle

domande; f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l’incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più

lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell’incarico; g) non hanno una condotta incensurabile di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e) . invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al modello di domanda né l’invio della domanda.

Il bando è stato pubblicato lo scorso 11 aprile e i termini di adesione sono di 30 giorni dalla data di pubblicazione.