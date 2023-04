Molise nel mondo, il Ministro Tajani accolto da monsignor Leo Boccardi in Giappone

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sul profilo Twitter del vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani uno spicchio di appartenenza territoriale molisana. Il capo politico della Farnesina, infatti, è stato in visita alla Nunziatura Apostolica in Giappone per la messa domenicale, di cui è titolare il monsignor Leo Boccardi, com’è noto originario di San Martino in Pensilis.

Il Ministro Tajani lo ha ringraziato per la sua missione in favore della pace e della promozione culturale. «Lavoriamo insieme per il padiglione Italia ad Expo 2025 in cui ospiteremo anche la Santa Sede».

La visita è proseguita poi all'Istituto italiano di Cultura di Tokyo dove è esposta la mostra "La grande visione italiana. Collezione Farnesina".

«Arte e cultura come strumenti per la diplomazia. Un piacere poter condividere con i nostri amici giapponesi queste opere meravigliose», la sottolineatura di Tajani.

