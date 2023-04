"Olio evo molisano", oggi l'ultimo incontro a Guglionesi

GUGLIONESI. Dopo l’incontro di giovedì scorso a Larino, è in programma oggi pomeriggio, alle 17, nel locale del comune di Guglionesi (ex pretura) alla Via Capitano Verri, 13 il quinto e ultimo appuntamento del Distretto del Cibo “Olio Evo Molisano con gli olivicoltori, i frantoiani, i sindaci e i consiglieri dei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Tavenna, Mafalda, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Ben 12 comuni dei 60 complessivamente coinvolti con centinaia di olivicoltori e amministratori presenti, interessati alle proposte e iniziative dell’Olio Evo Molisano. Il primo e, per ora, il solo Distretto del cibo riconosciuto dalla Regione Molise, che entrerà presto a far parte dell’elenco nazionale dei Distretti del Cibo, che ne presenta ben 183, con solo 5 che fanno riferimento all’olivo e all’olio. Uno strumento strategico per il rilancio e la programmazione, non solo di un comparto, l’olivicoltura, il più importante dell’agricoltura molisana, ma anche delle aree interne a rischio di un totale abbandono. Una straordinaria opportunità per i giovani con le attività di formazione, ricerca e sperimentazione, e non solo, anche con le azioni di marketing, promozione e valorizzazione della qualità degli oli molisani.

Un modo nuovo di stare insieme e, insieme, vivere i processi di crescita e le opportunità finanziarie e occupazionali messe a disposizione degli olivicoltori e dei frantoiani, del Distretto “Olio Evo Molisano. A renderlo noto è stato Luigi di Majo, presidente del Distretto del Cibo “Olio Evo Molisano”.