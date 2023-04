"Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli": parte la nuova battaglia social

TERMOLI. «Carissimi tutti, Benvenuti! Siamo qui per un solo motivo. Salvare L'ospedale San Timoteo di Termoli! La Storia si ripete, come l'ospedale Vietri di Larino. Un pezzo alla volta, lo chiuderanno. Come possiamo permettere che ciò accada? Come possiamo permettere che i nostri cari siano privati di cure e assistenza medica? Non possiamo rimanere in silenzio. Dobbiamo alzarci e far sentire la nostra voce. Dobbiamo combattere per il nostro diritto alla salute. Concretamente cosa possiamo fare? Prima di pensare qualsiasi cosa, bisogna essere tanti, altrimenti la voce di pochi servirà a poco, e manifestazioni con poche persone non servono a nulla. L'unico modo per fermarli, è far crescere l'interesse dell'intera collettività alla salvaguardia dell’ospedale. Solo così, chi prende queste decisioni può essere fermato, per paura di ripercussioni. Per fortuna una piccola parte di rappresentanti di comitati e rappresentanti politici, da tempo si fanno sentire, ma da soli non basta più. L'ospedale San Timoteo ha bisogno dei suoi cittadini, altrimenti lo chiuderanno».

È questo il posto lanciato ieri ufficialmente da Andrea Montesanto, lo abbiamo contattato per saperne di più. Lui ha 38 anni, ed è imprenditore, sia nell’azienda di famiglia che nel campo turistico. Ora si mette in prima linea a difesa dell’ospedale San Timoteo di Termoli. «Da ragazzo mi sono sempre occupato di problemi sociali legati ai giovani, partecipando a numerose iniziative, organizzando eventi e sono stato eletto per 5 anni rappresentate d'istituto presso Itis Ettore Majorana di Termoli. A distanza di diversi anni, vedendo l'andamento della nostra regione e tutti i problemi legati a interessi diversi da quelli dei cittadini, ho sentito la necessità di fare qualcosa per la mia terra. In particolare ho sentito la necessità di mettere in guardia tutti da alcune decisioni e progetti nocivi per la nostra comunità, come ad esempio la Sanità con tutte le mie perplessità sull'ospedale San Timoteo e il progetto offshore con riferimento alla pericolosità delle centrali idrogeno, e tutte le problematiche socio-economiche senza alcun tipo di guadagno sia per i cittadini che per la regione.

Esattamente un mese fa, ho deciso di creare una pagina di interesse sociale e ho iniziato ad affrontare diversi temi e diverse problematiche che preoccupano il basso Molise e in particolare Termoli. Sono rimasto positivamente colpito dal supporto ricevuto e dalla voglia di cambiare le cose da parte di molte persone. Forse è proprio da qui che bisogna ripartire, da tutte le persone deluse che hanno voglia di cambiare! In questo percorso ho avuto il supporto totale da parte dell'onorevole Laura Venittelli, che da sempre si occupa dei diritti dei cittadini.

Dopo numerosi incontri e riunioni, abbiamo deciso di portare avanti un progetto per "Salvare l'ospedale San Timoteo di Termoli", e cercheremo di coinvolgere anche altre associazioni e movimenti che si battono da anni sul territorio. Il progetto è basato su impegno sociale da parte di tutti, cercando di incrementare il più possibile il numero di persone coinvolte. A partire da ieri è online il gruppo Facebook "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli". Oggi come oggi, una protesta mediatica "forse" vale più di molte manifestazioni. Chiaramente questo è solo il primo passo».