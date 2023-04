Sanità: Sindaci molisani in trasferta a Roma, l'incontro positivo con il ministro Schillaci

ROMA. Sono circa 150 i sindaci e gli amministratori che questa mattina, martedì 18 aprile, si sono recati a Roma per il sit-in di protesta e l’incontro con il ministro Schillaci.

Una schiera di primi cittadini con la fascia tricolore e il simbolico striscione dell’art. 32 della Costituzione, sono stati ricevuti dal ministro Schillaci, dal senatore Costanzo Della Porta, dall'onorevole Elisabetta Lancellotta. A prendere la parola come portavoce, il sindaco di Agnone e presidente conferenza dei sindaci Daniele Saia e il sindaco Francesco Roberti sulla questione dei facenti funzioni sulla sanità in generale.

Il sindaco di Agnone Saia, prendendo la parola ha messo in risalto le problematiche della sanità molisana, spiegando come la Regione abbia un territorio particolare. Ha parlato del Dm 70 sostenendo che se il Molise dovesse attenersi a questo decreto, la Regione chiuderebbe. In ultimo ha chiesto quello che da sempre viene chiesto, ovvero il Decreto Molise, che potrebbe avere un equilibrio finanziario da replicare in altre regioni.

«Un incontro cordiale e fattivo- la prima dichiarazione del senatore Costanzo Della Porta- il ministro Schillaci ha spiegato ed ha risposto a tutte le domande che sono state poste dalla conferenza dei sindaci. Ha dato delle risposte precise su quelli che sono i problemi, tipo il 118 e su quello che potrà fare il Ministero rispetto alla sanità molisana. Il capo di Gabinetto ha deciso di creare un team tra Ministero e una delegazione dei sindaci, massimo cinque, per seguire passo passo tutte le problematiche della sanità molisana. Un incontro, quindi, molto positivo che porterà, sono certo, nel prossimo futuro già le prime risposte al nostro problema sanitario».

Galleria fotografica