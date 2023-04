Settimana "difficile" in sede giudiziaria: scioperano Camere penali e Magistratura onoraria

BASSO MOLISE. Attività giudiziaria a rischio in questi giorni sul versante penale, a causa dello sciopero proclamato dall’Unione delle Camere penali, anche in basso Molise.

Per gli avvocati penalisti, «Sono rimasti senza esito i ripetuti impegni pubblici del Ministro Nordio ad avviare – sin dalla metà di gennaio- un tavolo (Camere Penali, Anm, accademia) per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi Cartabia. Un complesso documento redatto dai penalisti italiani, con il sostegno della più autorevole dottrina processualista italiana, ha da tempo segnalato al Ministro in modo articolato le più gravi criticità, prima tra tutte le nuove norme sulle impugnazioni, che si traducono nel grave pregiudizio -già quotidianamente in atto nelle aule di giustizia- per il diritto di appello soprattutto dei soggetti più deboli i quali, assistiti da difensori di ufficio e spesso privi di un domicilio stabile, sono spesso posti nella inaccettabile condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio. Ciò mentre altre criticità (quali ad esempio la imminente entrata a regime delle udienze predibattimentali nonostante i gravi vuoti di organico, o l’anomalia ed ingestibilità del nuovo regime prescrizionale) esigono risposte sulle quali pure il Parlamento ha formalmente impegnato il Governo, ad oggi senza alcun esito;

al contrario, sono evidentissimi e convergenti i segnali di una politica della giustizia di nuovo prona ai diktat ed ai desiderata della magistratura. Si fermano o si tenta di manomettere le riforme dell’ordinamento giudiziario appena varate e sgradite alla magistratura (porte girevoli, distacchi ministeriali, fascicolo per le valutazioni professionali); si fa abortire sul nascere la riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, pur annunciata in campagna elettorale come il punto centrale della riforma della giustizia italiana (da attuarsi -come tutti ricordiamo- “nei primi sei mesi”). Accade infatti che proprio il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia sia l’unica forza di maggioranza (essendone la principale) a non aver presentato né la proposta di legge di iniziativa popolare delle camere penali, facendola propria al pari di Lega e Forza Italia (oltre che di Azione-Italia Viva), né alcuna altra proposta;

per converso, la politica della giustizia in questi primi mesi si è puntualmente connotata, con prontezza e rapidità di azione degna di miglior causa, per la spasmodica sua attenzione alle parole d’ordine del peggiore giustizialismo populista. Carcere, intercettazioni e addirittura codice antimafia contro il grottesco spauracchio dei rave-parties; ulteriore aggravamento del regime penitenziario del 41 bis e del regime delle ostatività; illusorie e propagandistiche moltiplicazioni iperboliche delle pene nei confronti di imprendibili trafficanti di esseri umani protetti e garantiti nelle loro patrie, e nei confronti di scafisti indebitamente spacciati per trafficanti; indiscriminati accanimenti carcerari nei confronti di poche decine di detenute madri o in gravidanza, per colpire quella parte di esse balzate agli onori delle cronache social;

si assiste dunque ad un eclatante quanto paradossale contrasto tra le idee ed i programmi di riforma liberale della giustizia penale che il Ministro Carlo Nordio ha formalmente e solennemente annunciato in Parlamento, e che egli continua a ribadire e rivendicare -con sincera e profonda convinzione- in ogni occasione pubblica e di interlocuzione con l’avvocatura, e la quotidiana realtà di una politica giudiziaria, governativa e parlamentare, ispirata al più vieto populismo giustizialista e pronta, ancora più che nei precedenti governi, a dare ascolto e privilegiata priorità alle esigenze corporative e politiche della magistratura, la cui forza di condizionamento della macchina amministrativa ministeriale, tuttora dominata da magistrati ivi distaccati in spregio al principio della separazione dei poteri, lungi dall’essere finalmente ridimensionata come nei dichiarati propositi della nuova maggioranza politica, appare al contrario ulteriormente rafforzata;

i penalisti italiani ribadiscono senza riserve il proprio apprezzamento, la propria condivisione ed il proprio sostegno verso le idee riformiste del Ministro Carlo Nordio, ed alla figura di giurista ed intellettuale liberale quale egli certamente è, ma non possono più oltre ignorare come quelle idee e quei propositi riformisti appaiano osteggiati ed interdetti dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenerli, come anche da una burocrazia ministeriale tradizionalmente incline ad assumere l’improprio ruolo di decisore politico che di fedele ed efficiente esecutore delle idee e della volontà politica del Ministro Guardasigilli;

appare dunque necessario avviare una forte campagna di mobilitazione della pubblica opinione, volta a richiamare il governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene al rispetto degli impegni di riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario inequivocabilmente annunciati prima in campagna elettorale e poi in Parlamento, nonché il Ministro Guardasigilli a dare immediato seguito all’impegno reiteratamente e pubblicamente assunto di apertura di un tavolo tra avvocatura, magistratura ed esecutivo per la individuazione delle più urgenti esigenze di modifica dei decreti attuativi della recente riforma del processo penale».

Per questo, è stata deliberata l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile, invitando tutte le Camere Penali territoriali ad organizzare nei primi due giorni ogni utile iniziativa politica di confronto, mobilitazione e discussione sulle ragioni e gli obbiettivi della protesta nazionale, e ad accelerare la già deliberata organizzazione dei comitati locali di sostegno al percorso parlamentare della riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, aperti a tutta la società civile.

Inoltre, è stata convocata, venerdì 21 aprile, a Roma una manifestazione nazionale per il rilancio e la concreta attuazione delle riforme della Giustizia penale che il Governo ed il Parlamento si sono formalmente e ripetutamene impegnati a realizzare, a partite dagli indifferibili interventi correttivi della riforma del processo penale.

Ma non è finita qui, in sciopero per tutta la settimana, da lunedì scorso, anche la Magistratura onoraria e il Giudice di pace di Termoli ha aderito. Infatti, lunedì scorso non c’è stata l’udienza penale programmata.

«Le Associazioni unite in Consulta della Magistratura onoraria proclamano l’astensione dalle udienze e dalle attività d’istituto dal 17 al 21 aprile 2023.

Nonostante due lettere di messa in mora della Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione per il riconoscimento ai magistrati onorari in servizio di tutte le tutele, sociali ed economiche, dovute per la funzione magistratuale espletata, lo Stato italiano non ha dato alcun segnale fattivo di resipiscenza, non ha rispettato le iniziali intenzioni di porre fine ad un intollerabile sfruttamento che si protrae da decenni, di legislatura in legislatura.

All’immobilismo più assoluto che colpisce oltre 4500 lavoratori, si somma l’emergenza per centinaia di magistrati già confermati con decreto ministeriale, parte dei complessivi 1600 che hanno superato la prova orale, secondo la, per molti tratti, infelice legge Cartabia: costoro sono senza stipendio, continuano a lavorare gratis, ogni giorno, in attesa, da mesi, che il Ministero, celere nel bloccare i compensi, chiarisca quando e come accreditare il dovuto. Costretti a diffide e a successive azioni giudiziarie per l’adempimento forzoso delle obbligazioni economiche non onorate, questi lavoratori subiranno, quindi, la beffa di ulteriori carichi economici. Nonostante la recente interpellanza del partito di Maggioranza a presidenza dell’On. Lupi, il Ministero della Giustizia non ha fornito soddisfacente risposta, non ha rispettato le tempistiche inizialmente indicate, non ha predisposto alcunché per definire le modalità di pagamento né vi sono prescrizioni chiare per l’iscrizione della posizione previdenziale INPS. La situazione dello Stato italiano di fronte all’Unione si è, così, ulteriormente aggravata, sommandosi pesanti contingenze alle criticità già fortemente stigmatizzate dalla Commissione Eu.

La situazione complessiva è di estrema preoccupazione. I colleghi sono privi di emolumenti, si ammalano senza tutele, invecchiano senza alcuna copertura previdenziale, non maturano ferie retribuite né trattamento di fine rapporto per colpa dell’inerzia dello Stato che, apparecchiando tavolini consultivi fini a sé stessi, tenta di guadagnare ancora tempo e non dar corso ai rilievi sollevati alla normativa in vigore, così violando sia il diritto euro-unitario che i principi di tutela del lavoro e del lavoratore sanciti nella nostra Carta Costituzionale. Sarà inevitabile l’ulteriore e definitiva censura dell’Unione, col conseguente carico economico per le casse dello Stato.

La condotta delle Istituzioni incide sulla categoria così come sui cittadini, ai quali non è minimamente garantita una giustizia pienamente rispettosa dello stato di diritto».